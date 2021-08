La Fiorentina alza bandiera bianca per Berardi del Sassuolo e stringe i tempi per Orsolini in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, i viola offrono 12 milioni di euro contro i 15 milioni richiesti dai rossoblù.



Pronti a togliere dal mercato Medel, seguito dagli spagnoli dell'Elche. Per il dopo Tomiyasu ipotesi Fahd Moufi (Portimonense).

Burdisso ha messo gli occhi su Facundo Farias, argentino classe 2002 in forza al Colon, inoltre i dirigenti viola stanno monitorando Borja Mayoral in prestito alla Roma dal Real Madrid.