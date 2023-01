Il Bologna cerca un terzino sinistro sul mercato. Lo scozzese Josh Doig è sempre il preferito, ma l'Hellas Verona continua a chiedere 7-8 milioni di euro. Le piste alternative portano a Oleg Reabciuk dell'Olympiacos, Terzic (Fiorentina), Beruatto (Pisa) e Kyriakopoulos (Sassuolo). I neroverdi seguono l'attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmundsson. La Sampdoria chiede il difensore Marchizza.



Per il futuro al Bologna interessa l'ala cilena Dario Osorio, 18 anni. In uscita Emanuel Vignato, richiesto in Serie B dal Frosinone che contende Azzi (Modena su Strizzolo del Perugia) al Palermo, dato sulle tracce di Demba Seck del Torino.