Il Bologna pensa al centrocampista Matteo Ricci, svincolatosi a parametro zero dallo Spezia. Sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina, Verona, Empoli e Sampdoria. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in un primo momento il Bologna era andato su due prospetti molto interessanti come Tommaso Milanese della Roma e Luis Rojas Zamora del Crotone. In arrivo il giovane difensore belga Arthur Theate dall'Ostenda, in uscita c'è Medel. Denswil invece può restare, a differenza di Nehuen Paz.



Lo Spezia rivuole Kevin Agudelo del Genoa (che attende gli attaccanti Caleb Ekuban del Trabzonspor e Sam Lammers dell'Atalanta oltre al centrocampista Hernani dal Parma e al portiere Sirigu svincolatosi a parametro zero dal Torino) e aspetta il ritorno di Piccoli dall'Atalanta, occhi su Manuel De Luca del Chievo che piace pure al Sassuolo.