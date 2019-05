La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Bologna. Se restasse Mihajlovic, Palacio potrebbe rinnovare il contratto per la prossima stagione. In entrata si fanno i nomi di Ljajic (rientrante al Torino, ora al Besiktas) e di Verdi, che vorrebbe tornare dal Napoli.



Pulgar ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro e piace all'Inter. Orsolini vorrebbe restare, ma interessa al Milan. Santander potrebbe essere ceduto, piace Inglese (Parma, di rientro a Napoli). In difesa occhio a Tonelli e all'argentino Senesi (San Lorenzo).