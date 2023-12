Come scrive La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta è legato al Bologna e vorrà legarsi ulteriormente nel momento in cui capirà gittata del progetto (stile-Atalanta?) e centralità di scelte sul mercato. Insomma, lunedì potrebbe esserci un primo passo con summit (solo di programmi tecnici) ma l’impressione è che tutto slitterà all’anno nuovo e che la rassicurazione di Saputo, in arrivo in città, diverrà decisiva: certamente Bologna-città tifa affinché il matrimonio per altri due anni si possa fare.