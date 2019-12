Ha messo la sua firma nella vittoria ottenuta dal Bologna in trasferta a Lecce. Una doppietta d'autore per Riccardo Orsolini, un saggio perfetto di quello che è il meglio del repertorio. Dribbling, facilità di corsa e senso del gol: il talento nato ad Ascoli nel 1997 è pronto al salto di qualità. Per la gioia di Mancini, che pensa a lui per l'Europeo, e della Juventus, che ha già un piano in vista della prossima estate.