. Lì dove l'allenatore rossonero aveva iniziato la carriera da allenatore tra la fine degli Anni '90 e i primi del Duemila (Prima Allievi Nazionali, poi sulla panchina della Primavera). Lì, al Dall'Ara, dove i dirigenti si siederanno in tribuna con la testa proiettata - anche - al mercato.- Il Bologna cerca un terzino sinistro titolare dopo il ritorno di Cambiaso alla Juventus, il Milan sta cercando un vice Theo Hernandez ma prima deve trovare una sistemazione a Ballo-Touré.costretto a lasciare tutto in stand by finché non esce il terzino senegalese: i rossoblù invece stanno accelerando per Calafiori e in questi ultimi giorni hanno intensificato i contatti. La trattativa procede con ottimismo, non è escluso che già in questa settimana si possa chiudere l'affare.- Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Calafiori viene lanciato in prima squadra a 18 anni a Torino con la Juventus nell'anno del Covid. Nell'ultima giornata di un campionato che rimarrà nella storia, Paulo Fonseca fa turnover e lancia il ragazzino titolare sulla fascia sinistra. Nel cuore gli rimarrà per sempre l'emozione del primo gol in Europa League contro lo Young Boys.. E ora, dopo un solo anno in Svizzera, la Serie A richiama Calafiori: il Bologna accelera e prepara l'affondo, superato il Milan.