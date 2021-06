Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, nazionale svedese, parla al Corriere dello Sport, dicendo la sua su Zlatan Ibraimovic: "Zlatan è un’icona per tutti noi, fin da quando ero ragazzo mi ha sempre dato suggerimenti e consigli per la mia crescita. Peccato per l'infortunio: sarebbe stato un sogno giocare l’Europeo al suo fianco".