Il centrocampista del Bologna Svanberg, autore del gol vittoria contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Oggi era importante prenderci i tre punti, abbiamo fatto una partita di corsa ma contro la Roma dovevamo fare questo. Pensiamo partita dopo partita, cercando di fare del nostro meglio per vincerne il più possibile. Mi trovo bene qui in casa, sono contento del mio rendimento".



SU ARNAUTOVIC - "Marko è un giocatore importante per noi. Spero torni presto".