Marko Arnautovic si ferma di nuovo. Lesione muscolare per l'attaccante austriaco, come conferma il Bologna in una nota ufficiale: "In seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane". Arnautovic dunque non sarà a disposizione per la sfida con l'Inter e per quella con il Torino.