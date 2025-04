Bologna, tegola Ndoye: salta la Juventus, a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan

GETTY

. Per l'attaccante svizzero è a rischio quindi la partecipazione alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro ilNel bollettino reso noto oggi dal club felsineo si legge che "non sono disponibiliPrima del match con il Milan, ildel Bologna in campionato prevede le partite con(domani),(4 maggio) e con ilanche in campionato (11 maggio), prima della sfida che avrà in palio la Coppa Italia.

per la partita di domani in casa dell'Udinese, per la 34esima giornata di Serie A.Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.