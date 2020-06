Tegola Skov Olsen in casa Bologna. Questo il report ufficiale del club dopo l'allenamento odierno: "Prosegue la preparazione della squadra in un tardo pomeriggio soleggiato al centro tecnico: attivazione atletica, lavoro tattico e partitella per i ragazzi di Mihajlovic. Gli esami cui è stato sottoposto Andreas Skov Olsen hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del flessore destro: tempi di recupero 4 settimane circa".