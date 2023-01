Aleksa Terzic continua ad essere l'obiettivo numero uno del Bologna per la fascia sinistra. La trattativa con la Fiorentina però, non si sblocca, e così, riporta il Corriere dello Sport, i felsinei hanno fissato una deadline: entro mercoledì sarà dentro o fuori. La prima alternativa a Terzic è adesso Riccardo Calafiori, ex Roma, attualmente in forza al Basilea.