Il nuovo difensore el Bologna Arthur Theate si è presentato ai tifosi rossoblù: "Qui posso migliorare come calciatore e come uomo. Mihajlovic? La sua presenza è stata importante per la mia scelta, sono un difensore centrale ma sono pronto a giocare dove vorrà schierarmi l'allenatore. Un modello? Puyol. Aveva una mentalità pazzesca, mi rivedo in lui".