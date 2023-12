Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio di Udinese-Bologna. Queste Ie sue dichiarazioni:



RESPONSABILITA' - "Io ho sempre giocato con grande responsabilità e oggi nel ruolo di allenatore è la stessa cosa. Oggi abbiamo la responsabilità di dare il nostro massimo. Tutti gli allenamenti, tutti i giorni cerchiamo di migliorarci e questa è la nostra grande responsabilità e siamo pronti ad affrontarla."



TRASFERTA - "E' vero che in trasferta guardando solo i risultati abbiamo solo una vittoria, ma in altre abbiamo giocato molto bene. Per episodi non siamo arrivati alla vittoria. Ora dobbiamo dare continuità e concentrarci al massimo su questa partita."