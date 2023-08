L'Inter chiama, Marko Arnautovic risponde. Ma entrambi devono fare i conti con il Bologna, forte di un contratto fino a giugno 2025. L'attaccante austriaco, 34 anni, è stato convocato per la partita di domani sera in Coppa Italia contro il Cesena.



LE PAROLE - L'allenatore Thiago Motta ha dichiarato in conferenza stampa: "Arnautovic sta bene, ha svolto una buona preparazione pre-campionato. Lui sa quello che penso e io so cosa pensa lui, anche la società. Domani gioca sicuramente, poi sul mercato non decido io. Chiedete a Sartori, Di Vaio e Fenucci".



EFFETTO DOMINO - Intanto il Bologna è alla finestra sul mercato degli attaccanti. Dal Basilea è in arrivo lo svizzero Dan Ndoye, ma i dirigenti hanno messo nel mirino un altro classe 2000: il belga Cyril Ngonge dell'Hellas Verona, che a sua volta tratta l'ex interista Federico Bonazzoli della Salernitana. Anche perché sul giovane nerazzurro Sebastiano Esposito si è inserita la Sampdoria di Andrea Pirlo.