Il Bologna si prepara ad affrontare la Roma al Dall'Ara. Queste le parole di Thiago Motta a Dazn a pochi minuti dall'inizio:



ENTUSIASMO - "Si sente l'entusiasmo, ma si sente sin dall'inizio, ce lo trasmettono i nostri tifosi per lavorare nel modo giusto e per affrontare le gare come abbiamo fatto oggi. Faremo il nostro come sempre".



ATTEGGIAMENTO - "Faremo la partita che dobbiamo fare, cercando di imporre il nostro gioco. Abbiamo di fronte una delle big, una squadra costruita per giocare in Champions League. Messaggio a Mourinho? No".