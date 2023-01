Il Bologna si mette in mostra nella sfida con l'Atalanta, ma non riesce a concretizzare una buona prestazione, espressa soprattutto nei primi 45 minuti. Nel post partita Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni:



E' MANCATO QUALCOSA - "Sono dispiaciuto per la partita che abbiamo fatto ma se non si vince è perché è mancato qualcosa. Di fronte abbiamo avuto una squadra che nel secondo livello ha alzato il ritmo, trovando il gol con due sole azioni."



ORSOLINI - "Sono contento della prestazione che ha fatto. Riccardo oggi ha fatto quello che sa fare bene, in entrambe le fasi: quando gioca così può darci tantissimo".



GLI ATTACCANTI - "Su Sansone sono contento, ha espresso buono spirito come tutta la squadra. Raimondo si sta allenando bene, appena lo vedrò pronto avrà la sua opportunità".