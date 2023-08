A due giorni dalla gara contro il Milan per la prima di campionato, l’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato del mercato rossoblù e degli eventuali sostituti di Arnautovic e Schouten: “Abbiamo individuato quattro o cinque nomi che devono ancora arrivare” ha detto in conferenza stampa.



SU DOMINGUEZ - “Col Milan avrà la fascia da capitano, sta bene. Ieri abbiamo parlato: è un giocatore molto attento e competitivo, vuole fare bene per sé stesso e per la squadra. Il rinnovo? Dovete chiedere a lui”.