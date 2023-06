Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato così la vittoria sul campo del Lecce che chiude il campionato: “Un gol alla fine in questo modo non è casualità, queste cose succedono quando si lavora bene e con passione. Voglio ringraziare tutte le persone di questa società che hanno lavorato per noi tutto l’anno, i ragazzi di Casteldebole, amano questo club, dedicano tutti loro stessi al Bologna. E un grazie enorme va ai miei ragazzi, i veri protagonisti, fantastici, e voglio dedicare questa stagione ai tifosi che sono stati unici, anche oggi qui a Lecce erano tantissimi e se lo meritano. ​Penso che questo gruppo abbia margini di miglioramento, ora con calma faremo un bilancio di tutto, sfruttando questa meravigliosa stagione per pensare a quel che sarà. Stanotte torno a casa tranquillo perché so che il lavoro è stato fatto bene”, le parole riportate dai canali ufficiali del club.