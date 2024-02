Bologna, Thiago Motta commosso: 'Luce per i ragazzi, non per me'

Thiago Motta, dopo la vittoria del suo Bologna per 2-0 sul Verona, parla ai microfoni di Dazn. Emozionato per gli attestati di stima da parte dei tifosi rossoblù, il tecnico italo-brasiliano dice: "E' merito dei ragazzi, la luce e il riconoscimento devono essere tutti per loro, non per me. Tutte le emozioni che si vivono nel calcio sono diverse. Quelle che ho vissuto sono passate e siccome sto vivendo questo momento in un modo straordinario, queste sono emozioni che per descriverle vanno provate. Sono un privilegiato di fare parte di questo gruppo".



"Io e il mio staff non siamo nulla senza questi giocatori. Le luci vanno a loro, trasmettono delle cose in campo che meritano applausi - spiega Motta -. Non è giusto che le luci sono indirizzate a me, le luci devono andare sui ragazzi, è tutto merito loro. Nel calcio solo due cose contano, i tifosi e loro 11 in campo. L’alchimia tra tifosi e giocatori. Non vado sotto la curva, ci devono andare i ragazzi”.