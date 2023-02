L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Inter:



COLLETTIVITA' - "La mia squadra gioca sempre sulla collettività e i ragazzi sono molto disponibili al massimo. Questo per me è fondamentale per migliorarci e affrontare ogni partita con grande voglia e impegno".



SIAMO FORTI - "Oggi è una partita bella da giocare, siamo consapevoli di essere forti. Il 6-1 dell'andata? Abbiamo migliorato tanto dopo quella brutta sconfitta, cercando di rimediare alcune situazioni. Dopo una buona mezz'ora abbiamo perso il filo della gara dopo un episodio. Abbiamo imparato la lezione: grazie anche a quella sconfitta il nostro livello si è alzato".



BARROW - "Barrow? Vogliamo vederlo felice con il sorriso, dentro e fuori dal campo".