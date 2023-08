Il Bologna si prepara a scender in campo contro il Milan. Il tecnico dei felsinei Thiago Motta si è espresso nel prepartita esponendo le sue aspettative riguardo al match.



LA PARTITA - "Serve un Bologna deciso e incisivo. L'anno scorso è passato, abbiamo scritto una storia bella, al di là delle partite buone fatte in casa abbiamo dimostrato di poter competere con squadre che hanno altri mezzi rispetto ai nostri. Oggi ci aspetta una partita importante, la prima in casa. Abbiamo tanti stimoli."



NDOYE E ZIRKZEE - "Ndoye si è inserito moto bene nel gruppo, può dare un grande contributo. Zirkzee ha iniziato la preparazione un po' in ritardo, ma sta bene sia fisicamente sia mentalmente. Lo vedo molto bene e per questo scenderà in campo dal primo minuto."