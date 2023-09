L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 a Verona nel posticipo della quarta giornata di campionato in Serie A: "Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro pressing alto, poi nella ripresa loro sono un po' calati e noi siamo venuti fuori bene. Peccato per gli ultimi metri, dobbiamo migliorare nelle scelte tra ultimo passaggio e tiro in porta. Nel gruppo abbiamo molta qualità, dobbiamo continuare a crescere. Mi piace una squadra solida, che quando non riesce a vincere non perde. Sono contentissimo".



"Freuler nel primo tempo era un po' in difficoltà come gli altri suoi compagni di squadra, poi nella ripresa ha dimostrato tutta la sua esperienza che sicuramente ci farà bene".

"Il mercato lo abbiamo fatto molto bene tutti, è vero che sto trattando il rinnovo del mio contratto".



Infine un simpatico siparietto con l'ex portiere Buffon, collegato dallo studio con Dazn: "Gigi è un grande - le parole di Thiago Motta -, è vero che mi difese dalle critiche dei giornalisti quando mi rompevano le scatole ai tempi della Nazionale. Però qualche anno prima mi prese per il collo durante un Barcellona-Juventus in Champions League".