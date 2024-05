Bologna, Thiago Motta: 'Non faccio conti per la Champions. Atalanta-Roma? Ecco per chi tiferò'

39 minuti fa



L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli, queste le sue parole.



L'ANALISI - "Grande prestazione e grande prova contro una squadra importante anche oggi. Non faccio conti per la Champions, metto tutta l’energia a godermi questo momento e questi ragazzi fantastici. Sono felice per i tifosi che ci seguono e vivono questi momenti sostenendoci, anche nelle difficoltà, ma sono contento soprattutto per i miei ragazzi”.



ZIRKZEE - “Dobbiamo valutarlo, non so ancora. Ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro ma ancora non sappiamo. Atalanta-Roma? Tifo per vedere una bellissima partita per il bene del nostro calcio, che vinca il migliore”.