In vista della trasferta contro il, l'allenatore delha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "al 200%. Tutto il resto ho poco il controllo per mettere la mia energia sul perchè si o perchè no. Penso a questa partita".- "come tutte le squadre di Serie A., sanno quello che devono fare, molto preparata dal loro allenatore che sa cosa vuole, allenatore di esperienza. Noi dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Ripetendo quello che dobbiamo mettere in pratica in campo".- ". Dobbiamo pensare al Lecce e affrontarlo al meglio delle nostre possibilità".- ". Qualcuno ha bisogno di un po' più di tempo, chi invece si esalta., perchè siamo dove volevamo essere, dobbiamo prepararci bene ed essere pronti. Dobbiamo concentrarci sul campo".- "Li ho visti bene come tutti gli altri,Li vedo bene come il resto del gruppo".- ". Vogliono continuare con questo entusiasmo, sanno che la prossima è importante, è lì che possiamo mettere in pratica il nostro lavoro., la prossima partita è la più importante. Questo è quello che sento io quando vado fuori, quando incontro la gente".- ", programmare si, quale può essere il futuro, ma senza fare bene oggi il resto diventa molto opinabile, ma ci sono altri modi di fare e di far bene.Tutto se si sta nelle regole è giusto. Si lavora e i ragazzi hanno dato una grande predisposizione a questo metodo, abbiamo dei giocatori che aderiscono perfettamente a questo modo di interpretare il gioco, ma è lavoro, arrivano qua al mattino, recuperano bene e poi ricominciano".- "Guarda la classifica e pensa?".- ". Nel presente non ho parlato con Saputo, il presidente è il presidente, noi facciamo il nostro lavoro".- ". Ho tre figlie. Vogliamo vivere in una società civilizzata che si possa far rispettare sia nella vita che nel lavoro".