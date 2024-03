Bologna, Thiago Motta: 'Non penso alla Champions, cambi non decisivi. Su Saelemaekers e Calafiori...'

L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Non penso che i cambi abbiano stravolto la partita, hanno fatto tutti bene contro una squadra molto forte e organizzata, abituata a disputare certe partite. Siamo stati bravi a rimanere lì".



SU SAELEMAEKERS - "Ha la qualità giusta, quando entra con questo atteggiamento. Può giocare a destra e sinistra come Ndoye, Alexis ha dato qualcosa in più alla squadra. Quando è caduto per terra? Non mi piace quando fa così, le simulazioni mi fanno arrabbiare".



SUL MODULO - "Non penso abbiamo vinto per i tre centrali, stanno tutti bene. Possono giocare tutti assieme, sta a me scegliere e oggi è andata bene"



SU CALAFIORI E GLI ITALIANI - "Non so cosa pensi Spalletti, io penso a noi. Orsolini sta bene, tutti gli italiani stanno bene"



SULLA CHAMPIONS - "Non ci penso, ci alleniamo al massimo e vedremo"



SU FERGUSON - "Gli do sempre dieci, per come guida i suoi compagni":