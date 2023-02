L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato dopo la vittoria sulla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Oggi godiamo. Abbiamo fatto una buonissima prestazione e 3 punti. Sono molto contento e orgoglioso dei ragazzi, quando vanno così in campo è una cosa straordinaria. A fine gara la sensazione è fantastica. Abbiamo finito bene questa settimana, ora recuperiamo e pensiamo alla prossima. Sicuramente questi calciatori mi stanno dando tanto, più di quanto io posso dare a loro. Entusiasmo, impegno giornaliero per crescere e migliorare. Ripeto, sono orgoglioso di essere parte di questo gruppo”.



“Io guardo il Bologna e cerco di godere al massimo la vittoria. Meritatamente, dopo una settimana di lavoro fantastica. Adesso dobbiamo sfruttare questa vittoria e da domani pensiamo già alla prossima partita, contro una avversaria che sta giocando bene ed in forma. Dominguez? Fondamentale, come tanti altri. Dentro al campo sono loro che prendono le decisioni, sono i leader e vanno ad affrontare la partita. Sono interpreti che possono cambiare le partite e portarle dove e come vogliamo noi. Tutta la squadra è stata fantastica, si trascinano a vicenda e giocano insieme. Sono molto contento, se lo meritano”.