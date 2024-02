Bologna, Thiago Motta piace alle big: tutte le idee di Sartori per sostituirlo

La felice storia d'amore tra il Bologna e Thiago Motta potrebbe concludersi tra qualche mese. L'ex giocatore dell'Inter infatti sta facendo talmente bene con i rossoblù che sulle sue tracce si son messe le big italiane ed europee - con la Juve su tutte. E il Bologna?



LE IDEE - Qualora il tecnico dovesse salutare, la squadra di Sartori non si farebbe di certo trovare impreparata. Secondo il Corriere dello Sport, sono già al vaglio i nomi in prospettiva futura per prenderne il posto. Le idee portano all'ex veronese Igor Tudor, attualmente senza panchina, a Eusebio Di Francesco del Frosinone e Paolo Vanoli del Venezia, passando anche da Francesco Farioli che ben sta facendo a Nizza.