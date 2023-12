Il Bologna crolla contro l'Udinese chiudendo l'anno con un 3-0. Nel post partita a parlare ai microfoni di Dazn è stato Thiago Motta. Queste le sue parole:



BLACKOUT - "Prima farei i complimenti all'Udinese per l'ottima partita. Noi abbiamo fatto una partita dove siamo andati in difficoltà perdendo tanti palloni e permettendogli i contropiedi. A un certo punto c'è stata un po' di follia e hanno portato la partita più sul lato che conveniva a loro".



MESSAGGIO ALLA SQUADRA - "Dico loro di digerire la sconfitta, ma io posso solo ringraziare i miei ragazzi per questo 2023 straordinario. Passeremo il capodanno con le famiglie e gli amici pensando a lunedì e alla prossima partita".



A ZIRKZEE MANCA UNO STEP A LIVELLO MENTALE? - "E' uno step che dobbiamo fare tutti. Abbiamo un'idea e dobbiamo portarla fino alla fine. Qualcosa abbiamo sbagliato concedendo troppi palloni. Possiamo migliorare e sono convinto che lo faremo giorno dopo giorno".



COSA CHIEDE AL 2024? - "Niente, ho solo da dare e da fare. Ho solo da ringraziare e ringrazio la nostra gente per essere venuta a vederci e i miei ragazzi per quanto fatto. Affronteremo la prossima partita contro il Genoa al massimo".