Thiago Motta, allenatore del Bologna, nel corso della conferenza stampa introduttiva alla partita di domenica sul campo della Fiorentina ha risposto anche ad una domanda sul proprio futuro e sul possibile rinnovo di contratto con la società rossoblù, di cui va discutendo: "Non so cosa risponderti, non riesco a pensare ad Aprile o Marzo. Vi faremo sapere sul rinnovo quando ci sarà qualcosa da comunicare, ma ora testa alla Fiorentina".