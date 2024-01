Bologna, Thiago Motta: 'Skorupski o Ravaglia? Vediamo domani. Mercato, fatti due nomi alla società'

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Il nostro obiettivo dare il massimo come sempre, lo stato d'animo per i ragazzi è ottimo, si allenano bene e pensano a questi quarti di finale contro la Fiorentina".



RAVAGLIA O SKORUPSKI: CHI GIOCA? - "Vedremo domani. Tutti stanno bene chi è disponibile, tutti stanno molto bene chi inizierà chi entrerà poi".



LA FIORENTINA HA PERSO CONTRO IL SASSUOLO - "Ogni partita ha una storia diversa, in campionato hanno vinto loro ma meritavamo molto di più. Noi daremo il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra".



ZIRKZEE TITOLARE? - "Probabilmente sarà del gruppo domani, lo stesso discorso per tutti, vediamo domani tra Skorupski e Ravaglia".



BONIFAZI AL FROSINONE: SERVE UN ALTRO DIFENSORE? - "Sono contento per lui, volevo dargli più minuti, ma non sono riuscito e penso che questa sia una buona possibilità per lui di poter giocare con continuità. Gli ho detto che mi dispiace non avergli dato più minuti, ma con questi tre giocatori non era facile. Per il mercato abbiamo già parlato internamente, ci sono due nomi che sono la priorità, due nomi che sono stati fatti alla società per poter mantenere il livello di questa squadra e poter continuare a competere fino alla fine di questa stagione. Poi dopo ci sono altre situazioni che ci si potrebbe pensare, ma pensiamo soprattutto a queste prime due priorità. Sono due giocatori che possono portare alternative diverse in campo, coprire altri ruoli e portare competitività interna ed esterna. Ne abbiamo già parlato internamente, ma sono due profili che potrebbero arricchire la rosa, facendo più cose differenti".



KARLSSON COME STA? - "Non è disponibile per la partita di domani, sta recuperando. Idem lui come Soumaoro, sta recuperando e spero il più presto possibile averlo con noi".



DUE GIOCATORI CHE SAPPIANO DARE QUALCOSA IN RUOLI DIVERSI? - "Si, penso che sia importante, due giocatori che sappiano dare qualcosa in ruoli diversi. Se poi arriva il fenomeno sono contentissimo (ride ndr). Se arriva qualcuno che fa un ruolo solo, deve essere un fenomeno".



COME VIVE LA VIGILIA MOTTA? - "Giochiamo contro la favorita lo dice il formato della Coppa italia, era forse programmato che ci fosse Inter-Fiorentina ai quarti, ma ci siamo noi meritatamente. Dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo noi".



BUONA GARA IN CAMPIONATO - "In campionato abbiamo fatto una buona gara, ci manca un rigore per noi. Ma domani sarà una gara diversa, la affronteremo al massimo. Loro anche non giocando benissimo alcune volte, hanno caratteristiche tecniche e fisiche per poterla portare dalla loro parte".



PARTITA DA DENTRO-FUORI: SI SENTE DI PIU'? - "È normale, abbiamo la possibilità di giocare una bellissima gara, contro una grande squadra ci fa stare concentrati, pronti".



BOLOGNA PARAGONATO A GIRONA E BAYER LEVERKUSEN - "Ho visto poco il Girona, non vedo e non riesco a paragonare il Bologna con nessuna squadra. Bologna è il Bologna, con dei ragazzi che lavorano quotidianamente molto, ragazzi che lavorano tantissimo e per questo abbiamo ottenuto i risultati che abbiamo visto".



RINNOVO DE SILVESTRI - "Lollo merita tutto ciò che vuole, era convinto di segnare e ha fatto gol. Merita tutto ciò che vuole".



SU NASCA AVEVA RAGIONE... - "Abbiamo una partita importante, sugli arbitri parlerà Sartori se ce ne sarà bisogno".



CALAFIORI PUO' TORNARE A SINISTRA? - "Sono convinto che se ce ne sarà bisogno saprà farlo bene ugualmente, ha le doti per diventare un giocatore di alto livello. Oggi Riccardo sta dimostrando di avvicinarsi ad essere un giocatore di altissimo livello con qualità tecnica e mentale, oggi in questo campionato nella mia opinione nel ruolo che ricopre sta tra i migliori".



BEUKEMA CRESCIUTO PERCHE' STA VICINO A CALAFIORI? - "Anche, ci sono tanti che hanno personalità. Sam è un ragazzo importante per questo gruppo, tanto Sam quanto Jhon Lucumi. Sam vuole sempre dare il massimo, vuole vincere sempre in allenamento come in partita. Si interessa su tutto in allenamento, del perché si fanno le cose. Tra i ragazzi che possono giocare in difesa stiamo facendo bene, aiutandoci e così miglioriamo per essere più forti di ieri".



LA FIORENTINA HA QUALCOSA IN PIU' A LIVELLO DI ORGANICO? - "Vedendo anche la Fiorentina favorita nel tabellone di Coppa Italia, la Fiorentina è favorita. Sull'organico è da un po' di tempo che la Fiorentina sta sopra al Bologna, è un dato. Noi nel quotidiano lavoriamo per colmare un gap con queste grandi squadre. Italiano è un grande allenatore con grandi giocatori a disposizione. Noi qui abbiamo tanti ragazzi che danno il massimo, lavoriamo per aspirare e raggiungere un livello superiore".