ha parlato a margine della consegna del Premio Nereo Rocco. Le parole del tecnico del Bologna raccolte da firenzeviola.it: "Abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato, anche se non è stato facile. La squadra per il momento sta andando bene, ma siamo solo all'inizio. La prossima partita con l'Hellas Verona sarà fondamentale. Non so dire dove possiamo arrivare, ci sono stati tanti cambiamenti. Ci sono molti giocatori giovani che vogliamo mettere nelle giuste condizioni per fare bene".La vedo bene come sempre, è una grande squadra. Hanno giocatori di grandissimo livello, e hanno anche un potere economico importante. Sono una di quelle squadre che possono competere per arrivare nei posti che valgono l'Europa".Riccardo è un giocatore che è stato di grande aiuto l'anno scorso. Questo anno rimane con noi, ha appena rinnovato il contratto. Tutti sanno la responsabilità che hanno, lavoriamo per competere con delle squadre importanti.Mi piace molto il suo gioco ma anche quello che trasmette alla sua squadra. Non vengo io a scoprire Italiano, lo abbiamo visto. E' un grandissimo allenatore, dobbiamo fare attenzione quando ci giochiamo contro. Riesce a trasmettere il suo carattere ai giocatori e questo è già forte.Sono le due squadre più forti del campionato. Il Milan si è rinforzato tantissimo. L'Inter è una squadra di grandissimo livello, hanno fatto qualche inserimento importante come Frattesi. Sarà un bellissimo derby da vedereStiamo parlando, abbiamo ancora tempo. Dobbiamo pensare alla cosa più importante, cioè il campionato. Abbiamo 3/4 giorni per preparare la prossima partita che è molto importante. La testa è al 200% lì