L'estate non ha portato bene a Musa Barrow, che tra mercato e mal di pancia è finito un po' ai margini del progetto Bologna. Nel post-partita del match contro il Cagliari, Thiago Motta ha chiarito la posizione del giocatore nelle sue idee e le prospettive per il suo futuro.



RIMANE CON NOI -"Non va in Arabia, rimane con noi. Abbiamo lui e Sidney che dovranno fare il loro lavoro con grande personalità e professionalità. Deve mettersi a disposizione del gruppo, per difendere la maglia".