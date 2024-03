Bologna, Thiago Motta: 'Vi spiego la scelta Odgaard'

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn prima del match contro l’Inter. Le sue parole.



IN VISTA DEL BIG MATCH - “Ferguson sta bene. Odgaard per questa partita inizierà dal 1', si sta allenando bene: deve continuare a lavorare allo stesso modo e deve cogliere il momento. Mi piace vedere la mia squadra equilibrata in campo, contro l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima prestazione; il primo tempo è stato complicato, mentre nella ripresa siamo migliorati facendo due gol in cinque minuti. Se le squadre avversarie non fanno attenzione, con il nostro gioco possiamo arrivare al risultato. Vogliamo continuare spediti nel nostro percorso”.