Ilporta a casa il decimo risultato utile consecutivo e incanta i tifosi spingendosi in zona Europa. Nel post partita della sfida vinta 1-0 contro la Lazioha parlato a Sky:"Mi è piaciuta la reazione, l'attitudine dei ragazzi nelle difficoltà è stata fantastica un'altra volta. Una squadra forte, che gioca bene a calcio. La reazione è stata fantastica, siamo andati in vantaggio e abbiamo controllato la partita. E' frutto del lavoro e dell'impegno dei ragazzi.""Noi siamo concentrati come sempre. Adesso i ragazzi avranno dei giorni di riposo meritati per staccare e pensare alla loro famiglia e stare lontano da me. Poi inizieremo la settimana come al solito pensando alla Fiorentina.""Non mi spaventa. Il nostro momento è buono ma sappiamo perché è così buono. Ho la fortuna di avere dei ragazzi fantastici, che hanno voglia e che nei momenti di difficoltà affrontano tutto nel modo giusto. Dobbiamo sfruttare il momento a nostro favore. Ho grande fiducia nei ragazzi che continueranno a lavorare così. C'è solo da migliorare. La reazione è importante sia per me come allenatore, sia per la gente che non ha mai smesso di spingerci.""I due esterni hanno caratteristiche diverse, Orsolini ama attaccare la profondità, dando una soluzione in più. Zirkzee per caratteristiche si abbassa a giocare con gli altri. Saelemaekers è quello che ha un po' più di libertà là sulla sinistra. Tutti hanno contribuito bene anche i subentrati, oggi abbiamo avuto un primo tempo molto difficile, mentre nel secondo abbiamo affrontato molto meglio la partita.""Può giocare da centrale o terzino senza nessun problema. La sua dote migliore è il coraggio, che trasmette agli altri. Quando dovrà giocare a sinistra non ci saranno problemi. Ora da centrale sta facendo qualcosa di fantastico."