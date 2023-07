Il Bologna sogna un super colpo per il proprio attacco in cui potrebbe presto partire Riccardo Orsolini (corteggiato da Napoli, Lazio e Juve). L'allenatore italo-brasiliano vuole un rinforzo di alto livello e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe riportare in Serie A un grande talento emigrato oltre oceano.



Si tratta dell'ex-fantasista di Juve e Fiorentina Federico Bernardeschi il quale, dopo un anno difficile passato a Toronto, sta valutando un ritorno in Italia. Il problema più importante resta quello dell'ingaggio, incredibilmente alto in MLS rispetto al monte ingaggi del Bologna.