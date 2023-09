Il Bologna centra una bella vittoria in casa contro il Cagliari, tra i protagonisti Zirkzee e Fabbian, autori dei gol. Nel post-partita il tecnico dei felsinei Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky, dicendo la sua sul match vinto:



ZIRKZEE - “Joshua è un giocatore fantastico, sta guadagnando la fiducia dei compagni e del pubblico, oltre che quella del club e del suo allenatore. Oggi ha fatto una grandissima prestazione con anche due gol, ma anche quando non ha segnato ha fatto benissimo perché da lui mi aspetto molte cose, tanto movimento. Poi i gol arriveranno anche dagli altri giocatori anche se è importante per un attaccante sbloccarsi”.



OBIETTIVI - "Ogni partita ha una storia diversa, oggi la storia ha sorriso a noi perché abbiamo ottenuto quello che volevamo. Karlsson e Orsolini hanno mostrato grande qualità in una partita, anche per questo abbiamo ottenuto la vittoria."



PAUSA - "La pausa serve per tanti giocatori che abbiamo in Nazionale. Chi resterà farà un lavoro per mettersi in condizione in vista del ritorno in campo. Sono soddisfatto di quanto fatto in campo in una partita difficile”.



LUVUMBO - “Luvumbo è un buon giocatore, va veloce e ha saputo approfittare dell’occasione che ha avuto. Ma noi non abbiamo perso la testa e abbiamo reagito bene restando sempre in campo”.