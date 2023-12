Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto a Sky Sport prima della partita in casa del Lecce: "Perché Van Hooijdonk e non Zirkzee? E' il suo momento, ha fatto una buona settimana. Abbiamo anche Joshua dalla panchina e potrà dare una mano, anche se in modo diverso dalle altre partite".



COME CAMBIA IL BOLOGNA - "Hanno caratteristiche diverse. Sidney è più un giocatore d'area, che attacca di più la profondità e che può dare qualcosa di diverso rispetto a Joshua".



APPROCCIO DIVERSO AGLI AVVERSARI E DIVERSA CONSAPEVOLEZZA BOLOGNA - "Penso di sì, l'approccio dell'avversario cambia. La consapevolezza nostra, l'entusiasmo e la fiducia, ci sono ma senza cambiare la nostra base di lavorare bene e affrontare la prossima partita al meglio. Dobbiamo evitare di concedere al Lecce le ripartenze in cui loro sono forti".