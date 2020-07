Bologna-Torino non sarà solamente la partita che chiuderà il campionato della squadra di Mihajlovic e di quella di Longo, ma sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre di approfondire alcuni discorsi di mercato. Il giocatore di cui principalmente parleranno Sabatini e Vagnati è Lyanco.



Mihajlovic vorrebbe tornare ad allenare il difensore brasiliano ma convincere a cederlo non sarà facile. Sabatini non dovrà invece parlare con Vagnati di Lorenzo De Silvestri: il terzino è infatti in scadenza di contratto e sarà libero di accordarsi con chi vorrà.