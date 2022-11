Bologna-Torino (domenica 6 novembre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric.