Bologna-Torino è l'ultimo match della 13esima giornata di Serie A in programma lunedì 27 novembre alle ore 20.45 di domenica. Calcio d'inizio al Dall'Ara e partita che sarà trasmessa in tv e streaming da Sky e Dazn. Thiago Motta perde per un lungo infortunio Orsolini e con Karsllon out è Saelemaekers a candidarsi per una maglia dal 1'. Juric continua col 3-4-1-2 e col tandem Sanabria-Zapata davanti a Vlasic.



PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.