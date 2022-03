Quanto valgono davvero Bologna e Torino? Lo scontro diretto di domenica 4 marzo con calcio d'inizio alle ore 15, dovrà dare una risposta netta per le formazioni di Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric. I padroni di casa sono in ripresa con le ultime 2 vittorie nelle ultime 2 partite ma, salvo sorprese, dovranno fare a meno di Marko Arnautovic (3 gol in queste due gare). Gli ospiti, invece, sono a secco di vittorie dal 15 gennaio, con 5 partite consecutive senza vittorie che hanno fatto precipitare i granata lontani dai piazzamenti europei.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Torino, calcio d'inizio domenica ore 15 al Dall'Ara di Bologna, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.