, che si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Dall'Ara, è l'anticipo della 25esima giornata di, ottavo in classifica con 38 punti e con la partita con il Milan ancora da reucuperare, cerca una vittoria che lo possa avvicinare alla zona Europa League/Champions League della classifica. I felsinei vogliono continuare una striscia positiva che li vede ancora imbattuti nel 2025 (l'ultimo ko risale al 30/12/2024, sconfitta interna con il Verona).i, undicesimo in classifica con 28 punti, cerca un successo in trasferta che ai granata manca dall'1-0 ottenuto sul campo dell'Empoli il 13/12/2024.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Pobega; Ndoye, Castro, Dominguez. All.: Italiano.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All.: Vanoli.Fabbri