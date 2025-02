Getty Images

Bologna: torna Ferguson, ma si ferma Holm. C'è lesione, i tempi di recupero

2 minuti fa



Un sorriso a metà per l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Il tecnico dei felsinei, infatti, ha ritrovato Lewis Ferguson, centrocampista che è tornato a lavorare in gruppo nell’allenamento odierno. Lo scozzese ha smaltito definitivamente la lesione al flessore alla coscia destra e sarà a tutti gli effetti a disposizione per il derby emiliano contro il Parma, match valido per la 26a giornata di Serie A.



A metà, tuttavia, dicevamo, perché contestualmente al ritorno di Ferguson, Italiano ha perso per le prossime settimane Emil Holm.



IL COMUNICATO - "Continua la preparazione della squadra in vista del match contro il Parma di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella, con Lewis Ferguson che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Estanis Pedrola. In seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, Emil Holm è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3 settimane".