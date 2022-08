Un punto in due partite per il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic, che dopo il ko con la Lazio nella prima giornata, ha pareggiato 1-1 in casa col Verona. Intanto, la coppia Di Vaio-Sartori si muove sul mercato. Lavori in corso a centrocampo, dopo l'arrivo di Ferguson i rossoblù stanno chiudendo anche per Nikola Moro della Dinamo Mosca. Classe '98, ai tempi della della Dinamo Zagabria era considerato uno dei migliori talenti del calcio croato insieme a Dani Olmo (oggi al Lipsia). In quella squadra c'erano Pjaca e Stojanovic, Semper, Rog e Brekalo. L'altro talento era Ante Coric, oggi desaparecido della Roma.



LA FORMULA - Moro invece è volato in Russia e dopo due anni ora potrebbe arrivare in Serie A. I dirigenti stanno stringendo per portarlo in Italia il prima possibile, e metterlo a disposizione di Mihajlovic già per la gara di sabato prossimo a San Siro con il Milan. La trattativa è arrivata alle fasi finali, siamo ai dettagli: il classe '98 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e in questi giorni i due club stanno trovando l'intesa sulla cifra da fissare per l'eventuale acquisto a titolo definitivo.



LA NUOVA REGOLA - Secondo la nuova regola del campionato russo introdotta dopo lo scoppio del conflitto con l'Ucraina i giocatori stranieri sono liberi di partire in prestito: Moro quindi potrebbe arrivare a Bologna fino a giugno 2023 anche senza l'ok della Dinamo, ma i rossoblù vorrebbero trovare un accordo per inserire un riscatto da esercitare, eventualmente, a fine stagione.