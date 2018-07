Durante il ritiro del Bologna a Pinzolo, Filippo Inzaghi avrà modo di valutare attentamente tutti i 28 giocatori che ha deciso di portare con sé. Occhi puntati specialmente su Krejci, Nagy e Destro che Inzaghi terrà sotto esame. Soprattutto Destro potrà sfruttare almeno inizialmente, le non perfette condizioni fisiche di Federico Santander. Come riporta Il Resto del Carlino, l'attaccante il paraguaiano per almeno una settimana si allenerà a parte, reduce da un intervento per la rimozione di una vite dalla tibia della gamba destra, inserita in seguito ad un infortunio nell'agosto del 2017.