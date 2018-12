Bologna scatenato sul mercato. La società rossoblù sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi e ha messo nel mirino tre nomi per la difesa: Ogbonna, in forza al West Ham e seguito anche in Spagna, Ceccherini della Fiorentina e Zukanovic del Genoa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.