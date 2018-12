Inzaghi spera nel mercato di gennaio per salvare la propria panchina. Nel mirino ci sono un rinforzo per reparto: Ogbonna (West Ham), Bertolacci (Milan) e Sansone (Villarreal).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di esonero la società potrebbe richiamare Donadoni, che è ancora sotto contratto e interesserebbe pure al Milan per il dopo Gattuso.