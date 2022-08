Il Bologna ci prova. Dopo Anderlecht e soprattutto Stoccarda, il club rossoblù è pronto ad accelerare per l'attaccante del Bayern Monaco Joshua Zirkzee. Il classe 2001, che in Italia ha già indossato con poco successo la maglia del Parma, arriverebbe a titolo definitivo per 10 milioni di euro. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.